المركزية - رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماع اللجنة المعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيه، رئيس هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية بالتكليف غابي دعبول وممثل عن قيادة الجيش العميد مازن بصبوص وعدد من المعنيين.

وتم عرض الأسس التي سيتم التفاوض حولها بغية التوصل الى اتفاقية ترسيم حدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص.

بهاء الحريري: كذلك استقبل الرئيس سلام الشيخ بهاء الحريري الذي قال بعد اللقاء: "اشكر دولة الرئيس على هذا اللقاء ، ونتمنى ان تكون هذه العلاقة مستمرة خلال الاشهر القادمة ، وكما قلت نحن نمر في اوضاع دقيقة جدا ورئاسة الحكومة نعتبرها مقام مهم جدا ، ونحن نحرص على هذا الموقع ونشد على يد دولة الرئيس ونقف الى جانبه في المواضيع الاساسية واهمها بناء الدولة ، كما اننا ندعمه في موضوع حصرية السلاح حتى النهاية".

اضاف: "ان الحريرية كلمة جامعة وهي ليست زعامة لفريق معين ، بل هي زعامة وطنية والزعامة الوطنية ترتكز على بناء المؤسسات ، فنحن كلنا تفاؤل ونامل ان تكون الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح لما فيه مصلحة البلد".

البنك الدولي: واستقبل الرئيس سلام المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان-كريستوف كارّيه، يرافقه مدير مكتب البنك الدولي في لبنان السيد إنريكي بلانكو أرمس.

وتناول الاجتماع التقدّم المحرز في المشاريع التي يمولها البنك الدولي في لبنان، و بحث اجراءات تسريع القروض الجديدة المخصصة للبنان. كما جرى التطرق إلى سبل تامين الموارد من الجهات المانحة لدعم أجندة الإصلاحات الحكومية، ومشاريع إعادة الإعمار، وبرنامج الاستثمار العام في لبنان.

رئيس البلمند: ومن زوار السراي اليوم رئيس جامعة البلمند الياس وراق.