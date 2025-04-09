يزور رئيس الحكومة نواف سلام بكركي اليوم، في أول زيارة له منذ أن أصبح رئيساً للحكومة، وسيتم عرض خطة عمل الحكومة والتحديات المقبلة وخصوصاً الأمنية والإصلاحية.

وأكدت مصادر بكركي لـ "نداء الوطن" أن "روما من فوق ليست كما روما من تحت"، و"الورتة ثقيلة"، والمطلوب من الحكومة والقيادة الجديدة للبلاد فعل الكثير لأن ما فعله المسؤولون السابقون منذ عشرات السنوات يحتاج إلى وقت لإصلاحه.

ورأت المصادر أن الضغط الأميركي والدولي على لبنان كبير وسيزيد، ويجب على المسؤولين أخذه بالاعتبار وعدم تجاهله، على رغم أن حكّام اليوم يتصرفون بطريقة أفضل من السابق. وشدّدت المصادر على تطبيق الدستور والقرارات الدولية واتفاق الهدنة، داعية الدولة إلى حصر السلاح بيد الجيش والقوى الشرعية والمباشرة بالإصلاحات فوراً، لأن ثمن إضاعة الوقت سيكون باهظاً.

"نداء الوطن"