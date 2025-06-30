أكد رئيس الحكومة نواف سلام، العمل الجدي للرد على «الأفكار» التي قدمها الموفد الأميركي إلى لبنان توماس براك، وفي مقدمتها موضوع سحب سلاح «حزب الله».

وشدد سلام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، على أن هذه «العناوين المتعلقة بسيادة لبنان وحصرية السلاح هي حاجة لبنانية ملحة، قبل أن تكون مطلباً خارجياً. فلبنان يستحق أن يكون دولة طبيعية يسود فيها السلام والاستقرار وحكم القانون بالتساوي بين جميع أبنائه، وأن تكون دولته هي الحامية وصاحبة القرار في الدفاع عن أبنائها».

وكان سلام قد بحث هذا الموضوع مع رئيس البرلمان نبيه بري، من دون أن يخرجا بنتائج حاسمة، كاشفاً عن أنه سيلتقي الرئيس بري مجدداً بعد أن يتسلم الأخير رداً من الحزب.

ورأى أن موضوع الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح هما أمران يجب أن ينفذا، وألا مصلحة في الجدل حول أيٍّ سيأتي قبلاً؛ «بل يجب أن نطبق جميعها في أسرع وقت ممكن».

ثائر عباس - الشرق الاوسط