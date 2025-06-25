المركزية- من قطر التي وصلها امس بعد ان أخّرت صواريخ الرد الايراني هبوطه في الدوحة مساء الإثنين، قال رئيس الحكومة نوّاف سلام "اطلعت سمو الامير ورئيس مجلس الوزراء القطري على ما قمنا به في الاشهر الماضية في لبنان، ان كان في مجال الاصلاح حيث يتم التركيز عليه مع مشاريع القوانين التي تقدمنا بها، والخطوات لاعادة تشكيل الادارة على أسس الشفافية والتنافسية، والمشاريع التي أعددناها والمتعلقة باستقلالية القضاء مما يساهم في جذب الاستثمارات ، كما ان هناك مسارا آخر نعمل عليه، وهو بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل الأراضي اللبنانية كما نص عليه اتفاق الطائف ، ولكن الأساس يبقى أن لا استقرار حقيقيا يمكن أن يتحقق في لبنان ما لم تنسحب إسرائيل بالكامل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، والمعروفة بالنقاط الخمس. وكما في كل اتصالاتي السابقة مع دولة الرئيس، طلبنا مجددًا دعمه، إلى جانب أطراف المجتمع الدولي". اما في ما يتعلق بحزب الله فنحن والحمدلله، تمكّنا بالتعاون جميعا في لبنان في الأسبوعين الأخيرين من منع جر لبنان الى حرب جديده بأي شكل من الاشكال في النزاع الإقليمي الذي كان دائرا ، واليوم بعدما توقفت العمليات العسكرية، فنحن نتطلع الى صفحة جديدة من العمل الدبلوماسي".

تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية" ان ملف سلاح حزب الله والوضع الجنوبي سيقفز الى اولوية السلطات اللبنانية في الايام المقبلة، بدفع عربي (ليست قطر بعيدة منه) دولي مشترك. فبعد زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي توماس برّاك الى بيروت منذ ايام قليلة من جهة، وبعد حرب الـ١٢ يوما الإسرائيلية- الأميركية مع ايران، وما انتهت اليه، من جهة ثانية، ثمة استعجال خارجي لايجاد تسوية لقضية السلاح.

فوفق المصادر، المفاوضات مع ايران، التي سبقت وقف النار، والتي عمل على خطها القطريون والأميركيون، شملت الطلب اليها وقف تمويل ودعم اذرعها العسكرية في الشرق الأوسط، وضرورة تفكيكها عسكريا وتحولها الى قوى سياسية، وعلى رأس هذه القوى حزب الله في لبنان والحوثي في اليمن. وتشير المصادر الى ان هذا الشرط سيتم تثبيته في المفاوضات التي يفترض ان تنطلق من جديد بين واشنطن وطهران في قابل الايام.

الاجواء هذه والتي وُضع في صورتها رئيس الحكومة في قطر، كانت وصلت ايضا الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر قنوات دبلوماسية عدة. من هنا، توجه الى بعبدا وناقشها مع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. سلاح الحزب كان اولوية دولية قبل حرب إسرائيل- ايران لكنه بات اولوية طارئة بعدها، وقد اصبح اهل الحكم في الداخل على بيّنة من هذا الموضوع. وبالتالي، وقبل عودة المبعوث برّاك الى بيروت، سيشهد لبنان تكثيفا للاتصالات بين الرئاسات الثلاثة للتوصل الى خريطة طريق تُقدّم للعالم عبر برّاك لتسليم سلاح الحزب، برضى إيراني سيسهّل تجاوب الحزب. وبالتزامن، سيضغط العالم على إسرائيل، لمباشرة انسحابها من الجنوب، تختم المصادر.