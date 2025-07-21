اعتبر النائب غسان سكاف في حديث لجريدة الأنباء الإلكترونية أن إزالة المخاوف الأهلية تكون باعتدال الأكثرية. ورأى أن دخول اسرائيل الى سورية هو في اطار تفتيت وشرذمة المنطقة انطلاقاً من سورية، وأعرب عن رفضه أن تكون الأقليات وقوداً للمشروع الاسرائيلي الذي يحاول فرض منطقة عازلة في سورية يكون لها نسختها اللبنانية في الجنوب والبقاع مع الاشارة الى وجود تمايز اميركي - اسرائيلي واضح في هذا الإطار.

وقال إن الطابع الطائفي يطغى على التطورات المشتعلة في سورية. وان ما حصل في السويداء يشير إلى أن لبنان هو الأرض الأكثر خصوبة لاستقطاب الحدث. داعياً الى العودة الى لغة العقل والعمل جميعاً على نزع فتيل الفتنة، ووقف الحملات التحريضية.

وأضاف، بالمقابل على الحكم الجديد في سورية ان يبادر فوراً الى المحاسبة، لأن عدم محاسبة العناصر المسؤولة عن المجازر ضد العلويين ادى الى المجازر المتنقلة الاخرى من تفجير الكنيسة في دمشق الى جانب احداث السويداء اليوم.

وعن عودة الموفد الاميركي واعلان الشيخ نعيم قاسم رفضه تسليم السلاح أشار سكاف الى ان قاسم أراد أن يستبق وصول برٌاك بتصريح عالي السقف. لأن ما بعد احداث السويداء ليس كما قبلها، معنى ذلك أن الموفد الاميركي محشور جداً ولا يستطيع ان يطلب من لبنان التماثل بأحمد الشرع. متوقعاً أن يكون هناك قصاص معين يحفز حزب الله على القبول بتسليم السلاح. وقال يبدو أن الحزب لغاية الآن لم يأخذ تسليم السلاح بجدية. معرباً عن خوفه من تصاعد الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله بعد انتهاء زيارة برّاك الى لبنان خاصة وأن الوضع السوري ليس ذاهباً إلى الحل. فهو بمثابة بوسطة عين الرمانة بنسخة سورية ولا أحد يعلم متى تنتهي.

المصدر: الانباء الالكترونية