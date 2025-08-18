Aug 18, 2025 8:35 AMClock
سامسونغ تتصدر مبيعات الهواتف الذكية في الشرق الأوسط

احتلت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية المرتبة الأولى في حصة سوق الهواتف الذكية في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من عام 2025، لكنها جاءت في المركز الثالث في جنوب شرق آسيا وسط منافسة شرسة مع منافسيها الصينيين.

وقالت شركة كاناليس لأبحاث السوق، إن سامسونغ استحوذت على 34 بالمئة من حصة سوق الشرق الأوسط لتحتل المرتبة الأولى، وتليها شركة شاومي الصينية (17 بالمئة)، وشركة ترانسشن الصينية (15 بالمئة)، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وحلت شركة هونر الصينية في المركز الرابع بنسبة 10 بالمئة وتليها شركة أبل الأميركية بنسبة 8 بالمئة.

وكانت الفجوة بين سامسونغ وشاومي في الربع الثاني من العام الماضي قد سجلت 8 نقاط مئوية، لكنها تضاعفت في هذا العام.

