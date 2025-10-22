Oct 22, 2025 6:31 AMClock
سؤال للميكانيزم: ما قصة المسيّرات؟

علمت "نداء الوطن" أن بعبدا تواصلت مع لجنة الميكانيزم بشأن حركة المسيرات في الأيام الأخيرة وللاستفسار عما يحضر للبنان، لكن لم يصل جواب بعد لأن اللجنة ستتواصل مع إسرائيل لمعرفة اتجاه الأوضاع مع أن تل أبيب لا تكشف عن خطواتها العسكرية.

"نداء الوطن"

