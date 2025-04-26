قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، إن اجتماعه في الفاتيكان مع نظيره الأميركي دونالد ترامب قد يكون حدثًا تاريخيًا إذا تحقق السلام الذي ناقشوه لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "تيليغرام": "اجتماع جيد. تمكنا خلال اللقاء الثنائي من مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج".

وأضاف أن المواضيع التي تناولها اللقاء شملت "حماية أرواح شعبنا، والتوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإرساء سلام موثوق ودائم يمنع تكرار الحرب".

وتابع زيلينسكي قائلًا: "كان لقاءً رمزيًا للغاية، يحمل إمكانية أن يصبح حدثًا تاريخيًا إذا تمكنا من تحقيق نتائج مشتركة. شكرًا لك، الرئيس دونالد ترامب!".

وتزامنا مع ذلك، أعلنت موسكو استعادتها لمنطقة كورسك الروسية بالكامل من أوكرانيا.

وتوافد إلى روما، السبت، العشرات من قادة الدول والحكومات وكبار المسؤولين لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس، ما أفسح المجال أمام إجراء لقاءات دبلوماسية عدة.

وسجّلت مصافحة بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الأميركي، في خضم توترات تجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ليل الجمعة السبت، أكد الرئيس الأميركي أن روسيا وأوكرانيا "قربيتان جدا" من التوصل إلى اتفاق، من دون كشف اي تفاصيل، في حين تحدّث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "إمكان" إجراء محادثات مباشرة بين موسكو وكييف.