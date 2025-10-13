Oct 13, 2025 7:03 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي يقول إنه سيتوجه هذا الأسبوع إلى واشنطن للقاء ترامب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o