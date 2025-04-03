المركزية- زار وفد من مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وزير الأشغال العامة الشيخ فايز رسامني، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي، حيث قدّم الوفد تهنئتة لمناسبة تسلُّمه منصبه الجديد في وزارة الأشغال، متمنين له النجاح التام، في كل مشاريعه البنّاءة، وخصوصاً كل المشاريع البنيوية للبنان.

وأبدى وفد مجلس إدارة الإتحاد الدولي تشجيعه وجهوزيته لدعم ومشاركة في المشروع المطروح حول الشراكة مع القطاعين العام والخاص، public–private partnership PPP وعبر الـ BOT – نظام البناء والتحويل والتشغيل - BUILD OPERATE TRANSFER لتشغيل مطار رينيه معوّض – القليعات في أسرع وقت ممكن».

وشدّد المجتمعون على «أن لبنان بلد سياحي بإمتياز، ومن البديهي أن يكون لنا مطارات عدة، لإستقطاب السياح ومضاعفة الحركة السياحية والتجارية».

من جهة أخرى طالب المجتمعون من الوزير رسامني «القيام بكل التحضيرات لإستقطاب السياح من دقيقة وصولهم إلى لحظة خروجهم، وهذا يعني تنظيم مطار بيروت الدولي، للدخول والخروج، وتنظيم السير، وتأمين الكهرباء واالإتصالات والمياه وكل الحاجات الأساسية للمغتربين والسياح.

علينا جميعاً العمل يداً بيد لتكون سنة 2025 سنة سياحية بإمتياز لأننا في أمسّ الحاجة لهذه الأموال والإستثمارات وخصوصاً بإعادة بناء الثقة والأمل».

وختم المجتمعون «إن تنظيم الحدود البرية والجوية والبحرية هو أولوية قصوى لإعادة البناء، فتنظيم هذه المرافق يعني التركيز وإعادة هيكلة الجمارك للحد من التهريب، وفرض هيبة الدولة على كل مؤسساتها وخصوصاً على الحدود والمرافئ».