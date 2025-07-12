كشف فريق من علماء الفلك أن المذنب البينجمي 3I/ATLAS- الذي رصد أخيراً أثناء دخوله نظامنا الشمسي - قد يكون أقدم جسم من نوعه شهدته البشرية على الإطلاق.

وهذا الزائر الغامض الذي اكتشفه مرصد ATLAS في الأول من تموز 2025، لا يمثل مجرد ثالث جسم بينجمي يتم رصده بعد "أومواموا" (2017) و"بوريسوف" (2019)، بل يحمل في طياته أسرارا تعود إلى فجر مجرتنا.

وطور العالم ماثيو هوبكنز من جامعة أكسفورد، قائد فريق البحث، نموذجا إحصائيا يطلق عليه اسم Ōtautahi–Oxford لحساب أصل الجسم بناء على مساره الحاد.

وتشير التحليلات الدقيقة لمسار 3I/ATLAS إلى أنه قد يكون تشكل في المنطقة الأقدم من مجرة درب التبانة، المعروفة باسم "القرص السميك"، حيث تحتشد النجوم العتيقة التي يعود تاريخها إلى مليارات السنين قبل ولادة شمسنا.

وهذا الأصل الفلكي الفريد يمنح المذنب مكانة استثنائية، إذ يقدر العلماء عمره بنحو 7 مليارات سنة، أي أنه أقدم من نظامنا الشمسي بزهاء 2.5 مليار سنة.