فاز ريال مدريد على برشلونة 2-1 الأحد في البرنابيو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعدا عن حسم ريال مدريد لمباراة «الكلاسيكو» بسهولة حسب المجريات ابتعد في صدارة ترتيب «الليغا» بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة.

وكان ريال مدريد الطرف الأفضل وكاد يخرج بنتيجة أكبر لولا كم الهائل من الفرص المهدرة وبينها ركلة جزاء سددها كيليان مبابي وصدها الحارس تشيزني.

وبادر ريال مدريد للتسجيل في الدقيقة 22 وعادل فيرمين لوبيز في الدقيقة 38، وسجل جود بيلينغهام الهدف الثاني في الدقيقة 43، قبل طرد بيدري من برشلونة في الدقيقة 90+9.

وهذه أول خسارة للمدرب الألماني هانزي فليك في «الكلاسيكو» بعد الفوز في 4 مباريات في الموسم الماضي، بينما نال تشافي ألونسو فوزه الأول في مباراة القمة كمدرب.