Jul 6, 2025 7:58 PMClock
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"رويترز" عن الجيش البريطاني: طاقم السفينة التي تعرّضت للهجوم جنوب غربي الحديدة يستعد لمغادرتها بعد تسرّب المياه

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