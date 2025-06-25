قرر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تجديد عقده مع فريق النصر السعودي، ليستمر في صفوف الفريق لموسم آخر على الأقل.

وينتهي عقد رونالدو الحالي مع النصر في 30 حزيران الجاري، وشهدت المفاوضات لتجديده خلال الفترة الأخيرة بعض التعثر، قبل أن تنفرج الأمور بعد بدء النادي في تلبية طلبات اللاعب لا سيما الفنية.

وكتب الخبير في سوق انتقالات اللاعبين الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “كريستيانو رونالدو يستعد لتوقيع عقد جديد مع نادي النصر السعودي حيث يتم فحص الوثائق الرسمية”.

وأضاف رومانو: “التفاصيل النهائية قيد المناقشة: صفقة لمدة عام أو عامين، وإمكانية ملموسة لجعلها تحدث حتى يونيو 2027 إذا أراد كريستيانو ذلك”.

وتابع: “خطوة كبيرة من الدوري السعودي الممتاز للحفاظ على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو”.

وفي حال تمديد عقده لعامين، فقد يكون نادي النصر المحطة الأخيرة في مسيرة رونالدو حيث سيبلغ 42 عامًا مع نهاية عقده المرتقب في 2027.

المصدر: روسيا اليوم