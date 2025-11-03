دخل الشاب اللبناني رودي كلّاس موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تحقيقه رقماً عالمياً جديداً في تمرين “Ring Muscle-Up” كأثقل تمرين للرجال، حيث نجح في رفع وزن بلغ 51.86 كيلوغراماً.

وأعلن كلّاس عن إنجازه في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، عارضاً خلاله رحلة كفاحه ودعم والده المستمر له منذ الطفولة. فبرغم الإمكانيات المحدودة، لم يمتلك رودي صالة رياضية أو معدات متطورة، بل تدرب على قضيب حديدي بسيط صنعه له والده بيديه في المنزل.

وبعد سنوات من المثابرة والتدريب، سجّل رودي هذا الرقم في 16 آب الماضي، ليُدخل اسم لبنان إلى السجلات العالمية في هذه الرياضة.

وختم الرياضي اللبناني رسالته لوالده بكلمات مؤثرة قال فيها: “أنت السبب، وأنت القوة التي علمتني ألا أستسلم.”