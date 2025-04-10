إلتقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بنظيره الأميركي ماركو روبيو في واشنطن.

وناقش الوزيران، خلال اللقاء، سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، على رأسها المستجدات في قطاع غزة، السودان، واليمن، فضلاً عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

وأكد بن فرحان لنظيره الأميركي “ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة ووقف إطلاق النار فيها”، مشيرًا إلى أن “الحل الوحيد هو تنفيذ حل الدولتين الذي يحظى بإجماع كبير، وتأييد عدد من دول العالم”.

كما استعرض الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ومن جهة أخرى، اتفق الطرفان على ضرورة عودة الجيش السوداني والدعم السريع إلى محادثات السلام.