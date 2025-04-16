أطلقت غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، أمس (روبوت) مخصصاً لخدمة المنتسبين والمتعاملين مع الغرفة في قاعة المعاملات في الطابق الأول من مبنى غرفة بيروت وجبل لبنان الكائن في الصنائع.

وحضر الحفل حشد من أعضاء الهيئات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال وأهل الصحافة. وبعدما أطلق الوزيران البساط وشقير أعمال الروبوت في قاعة المعاملات، قدم مدير الدائرة المعلوماتية في الغرفة شرحاً للمشاركين عن المهام والأعمال التي يقوم بها في خدمة المنتسبين والمتعاملين مع الغرفة.

وأكد شقير أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الغرفة المستمر لتطوير خدماتها وتسهيل أمور المنتسبين والمتعاملين معها، تماشياً مع التطورات الحاصلة في هذا العصر".

وشدد البساط على أنّ "إطلاق الروبوت اليوم يعتبر خطوة مهمة جداً تصب في الاتجاه الذي تلتزم به الحكومة أي المكننة وصولاً إلى تحقيق الحكومة الالكترونية . مشيراً إلى أنّ "60 في المئة من المعاملات في وزارة الاقتصاد أصبحت تتم عبر الإنترنت وهدفنا أن نصل إلى 100 في المئة مع نهاية العام الحالي".