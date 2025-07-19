المركزية – يمضي حزب الله معاندا لواقع الهزيمة التي مني بها والخسائر التي جرها على لبنان مسترسلا للخيال ، مؤكدا على ما قال امينه العام الشيخ نعيم قاسم ان خيار الاستسلام غير مطروح بالنسبة للمقاومة ، مشددا على ان الحزب ماض في طريقه حتى تحقيق النصر او نيل الشهادة . وأوضح ان قرار المواجهة سيكون بيد الحزب وحده قائلا : نحن من يحدد توقيت وطريقة المواجهة واذا ظن الإسرائيلي ومن خلفه الأميركي واطراف أخرى ان الضغوط ستدفعنا الى التراجع فهم واهمون . وقال : الصبر له حدود وان الحزب لا يمكنه التزام الصمت الى ما لا نهاية مشيرا الى ان اليات الرد وتوقيته تبقى رهن قرار قيادة المقاومة .

ورأى قاسم ان الولايات المتحدة الأميركية تسعى الى تحقيق أهدافها في المنطقة عبر الضغوط السياسية الإسرائيلية بعدما فشلت في فرضها بالقوة . واكد ان المقاومة على رغم محاولات محاصرتها ما زالت صامدة ، موضحا ان إسرائيل اضطرت للجوء الى الدولة اللبنانية لعقد اتفاق وقف اطلاق النار بعد عجزها عن تحقيق مكاسب ميدانية .

وعن الحرب المستمرة منذ ثمانية اشهر قال : ان حزب الله حقق انتصارا بمجرد استمراره في المواجهة ومنع إسرائيل من بلوغ أهدافها إضافة الى حفاظه على معادلات الردع . وأشار الى فشل محاولات بث الفتنة داخل لبنان مشددا على ان التماسك الداخلي لا يزال صلبا وان إسرائيل لم تنجح في اختراقه . واكد ان المقاومة حالت دون أي تقدم ميداني للعدو الإسرائيلي داخل لبنان . وانه على رغم التضحيات، الحزب استعاد عافيته ووقف مجددا .

النائب السابق مصطفى علوش يستغرب عبر "المركزية " مضي حزب الله في الكذب على ناسه وشعبه، محذرا من اخذه الطائفة الشيعية الى الانتحار ولبنان الى التدمير . الجنوبيون مهجرون الى اليوم. إعادة اعمار ما تهدم من قرى ومنازل نتيجة حرب الاسناد لم تنطلق بعد. حزب الله بكذبه هذا سيجر شبابه ومؤيديه الى خيار اسوأ من اثنين . اما الى الالتحاق بإسرائيل او بسوريا الشرع . الجانبان يكنان العداء للشيعة نتيجة انخراط الحزب بحروب او قتال ضدهما . هما يتحينان الفرص للانقضاض عليه ساعة تسمح الظروف خصوصا في حال عدم انصياعة للضغوطات التي تمارس على لبنان لنزع السلاح والمهل المعطاة للعهد رئاسة وحكومة لاتمام ذلك .

ويتابع: أي انتصار يتحدث عنه الشيخ نعيم وهو غير قادر على الظهور كما سائر قيادات الحزب المدرجين على لائحة القتل والاستهداف اليومي .اعتقد كما ضحى حزب الله بابناء الطائفة الشيعية على مذبح ولاية الفقيه هو مصر اليوم على التضحية باللبنانيين جميعا واللعب بمصير الوطن والكيان كرمى لإيران حتى لو أدى الامر الى التفتيت والتقسيم كما يفهم من مواقف وتصريحات الموفد الأميركي توم براك الى لبنان .والغريب انه يحمل الدولة العاجزة عن مواجهة إسرائيل ووقف اعتداءاتها اليومية على لبنان مسؤولية اتفاق الهزيمة الذي صاغه برعاية أميركية مع تل ابيب . هذه الاضاليل لم تعد تنطلي على احد خصوصا على مناصريه وأبناء بيئته الذين بدأوا يرفعون الصوت ضد الرهانات الخاطئة الماضي فيها الحزب..