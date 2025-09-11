المركزية- يتوجه نادي الشانفيل في كرة السلة الى أبو ظبي في 29 ايلول للمشاركة في دورة أبو ظبي الودية، بالرغم من بعض الضبابية التي تلف النادي.

وحسم نادي الشانفيل قراره بالمشاركة في هذه الدورة الودية في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الى جانب نادي الرياضي، لكن لا يزال بعض الغموض يلف مصير الشانفيل، علماً أنه تبين حتى الآن أن هوية مدربه الجديد للموسم المقبل هو البوسني الان اباز الذي كانت لديه محطات عدة في لبنان سابقاً مع نواد أبرزها هوبس والتضامن. وسيحل اباز مكان المدرب صباح خوري الذي لم تتوصل المفاوضات معه الى نتيجة إيجابية. وسيبقي النادي على الأرجح على الهداف الاميركي جايفون بلايك الذي وقع لموسمين مع الفريق.

وكان غادر لاعب الشانفيل جيمي سالم الى هومنتمن، وبقي لاعبون لبنانيون في النادي المتني لكن من دون الكشف عن أسمائهم، وهو ما ترك حالاً من الغموض.