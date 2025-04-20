صوّرت مركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لوكالة الفضاء الأميركية “ناسا”، جسمًا غامضًا على شكل جمجمة، يقول علماء إنه يبدو غريبًا عن كوكب المريخ.

وتم اكتشاف الصخرة الغامضة التي أطلق عليها لقب “تلة الجمجمة” هذا الشهر على المريخ، عند مرتفع يعرف باسم “ويتش هازل”.

وأوضحت “ناسا”، أن ما يجعل الصخرة مثيرة للاهتمام هو أنها لا تشبه المنطقة المحيطة بها إطلاقا. كذلك فإن هناك تباينا فريدا بين النتوء المحيط ذي اللون الفاتح وسطحها الداكن، كما أنها تتميز ببعض الحفر.

واستبعد العلماء أن تكون الصخرة قد تشكلت بفعل نيزك، لأن تحليلا حديثا من صخور مشابهة قريبة، توصل إلى أن تركيبها لا يتوافق مع فرضية أن تكون من نيزك.

ويرجّح العلماء أن تكون “تلة الجمجمة” صخرة نارية تآكلت من نتوء صخري قريب أو قذفت من فوهة ارتطام.

في حين أشارت “ناسا” إلى أن فهم التركيب الكيميائي لـ”تلة الجمجمة” سيساعد على تفسير أصل هذه الصخرة المميزة.