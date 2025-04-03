أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل رسوما جمركية جديدة على دول عدة حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند، بحسب "روسيا اليوم".

واعتبر ترامب أن الاقتصاد الأميركي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من قبل الحلفاء والأعداء على حد سواء، لكن أمره التنفيذي بفرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لهذا الوضع.

وقال خلال كلمته في حفل توقيع الأمر في واشنطن، الذي بثه البيت الأبيض: "لعقود من الزمن، تعرضت بلادنا للنهب والتدمير من قبل دول سواء كانت حليفة أو معادية. لكن هذا الأمر انتهى الآن".

وأشار الى أن الثاني من نيسان "سيدخل التاريخ كاليوم الذي استعادت فيه أميركا مصيرها الاقتصادي" و"بدأت تصبح دولة غنية، غنية حقا".

ووصف القرار بأنه "إعلان الاستقلال الاقتصادي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفرض من الآن فصاعدا الرسوم الجمركية نفسها التي تفرضها الدول الأخرى على البضائع الأميركية، وقال: "هذه رسوم متناظرة. الأمر بسيط جدا: إذا فعلوا ذلك معنا، سنفعل الشيء نفسه معهم".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستوجه "تريليونات الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية المتناظرة لخفض الضرائب وسداد الديون الحكومية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيحدث "بسرعة كبيرة".

وقال: "حان دورنا الآن للازدهار وفي نفس الوقت استخدام تريليونات وتريليونات الدولارات لخفض ضرائبنا وسداد ديوننا الحكومية، وكل هذا سيحدث بسرعة كبيرة. بفضل الإجراءات التي اتخذناها اليوم، سنتمكن أخيرا من جعل أميركا عظيمة مرة أخرى، بل أكثر عظمة من أي وقت مضى".

ولفت إلى أنه فرض رسوما جمركية بنسبة 20% على الواردات من الاتحاد الأوروبي و34% على البضائع الصينية.

وقال: "الاتحاد الأوروبي يمارس علينا تجارة قاسية جدا. كان من المفترض أن يكونوا أكثر ودا، لكنهم يستنزفوننا. وضعهم مقزز - يفرضون 39% على منتجاتنا، بينما سنفرض عليهم 20% فقط، أي نصف ما يفرضونه تقريبا".

ولفت الى أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 34% على الصين ردا على رسومها البالغة 67%، و32% على تايوان (التي تعد جزءا من الصين وفق الموقف الأميركي).

وقال ترامب عن شركائه التجاريين وبالأخص المكسيك وكندا: "ندعم الكثير من الدول ونحافظ على استمرار أدائها واستمرار أعمالها. لماذا نفعل هذا؟ أقصد، متى نقول عليكم أن تعملوا لأنفسكم؟".

وأشار الرئيس الأميركي الى إن «الصين تفرض على مزارعي الأرز الأميركيين رسوما بقيمة 65%»، وأن «الاتحاد الأوروبي يعرضنا لضرر كبير فهو يرسل لنا سياراته ولا يستورد منا».

وتابع: «الرسوم الجمركية ستعني زيادة الإنتاج المحلي ومنافسة أقوى وأسعارا أقل للمستهلكين، وستمكننا من إعادة الوظائف والمصانع إلى بلدنا بمستويات كبيرة».

واستكمل: «نقدم دعما تجاريا للعديد من الدول بينها المكسيك بقيمة 300 مليار دولار سنويا وكندا بنحو 200 مليار».

وأكد ترامب أن «أمريكا ستفرض تعريفات 10% على كل البضائع الواردة، سيارات اليابان وكوريا تباع عندنا وسياراتنا ليس لديها فرصة للبيع هناك».

وأوضح أنه «ابتداء من منتصف الليل.. سنفرض 25% رسوما على السيارات الأجنبية، وتعرضنا لضغوط ورسوم لمدة عقود... سرقوا أموالنا».

وأضاف: "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية"، وفق وكالة رويترز.

ورفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول. وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.

ومع وجود استثناءات قليلة واستنادًا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالى نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.

وقال ترامب "الرسوم ليست مضادة بالكامل. إنها مضادة نوعا ما".

وشملت الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة مجموعة من الدول العربية، حيث جاءت سوريا في مقدمة القائمة بنسبة 41%، تلتها العراق بنسبة 39%، ثم ليبيا بنسبة 31%، والجزائر بنسبة 30%، وتونس بنسبة 28%، والأردن بنسبة 20%.

أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10%، فقد شملت كلاً من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، والبحرين والمغرب.

وفي ما يلي قائمة بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي عرضها ترامب، على بعض الدول:

الجزائر 30 %

عمان 10 %

أوروجواي 10 %

جزر الباهاما 10 %

ليسوتو 50 %

أوكرانيا 10 %

البحرين 10 %

قطر 10 %

موريشيوس 40 %

جزر فيجي 32%

أيسلندا 10%

كينيا 10%

إمارة ليختنشتاين 37%

جيانا 38%

هايتي 10%

البوسنة والهرسك 35%

نيجيريا 14%

ناميبيا 21%

سلطنة بروناي 24%

بوليفيا 10%

بنما 10%

فنزويلا 15%

مقدونيا الشمالية 33%

إثيوبيا 10%.