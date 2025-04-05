دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت في الساعة 4,01 ت غ، في تصعيد للحرب التجارية يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.



وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية باستثناء منتجات المكسيك وكندا، فيما تواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل.