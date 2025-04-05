Apr 5, 2025 7:57 AMClock
دوليات
  • Plus
  • Minus

رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ

دخلت الرسوم الجمركية الإضافية بنسبة 10% التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح السبت في الساعة 4,01 ت غ، في تصعيد للحرب التجارية يهدد ببلبلة الاقتصاد العالمي.

وتطبق هذه الرسوم على القسم الأكبر من الواردات الأميركية باستثناء منتجات المكسيك وكندا، فيما تواجه عشرات الدول عبر العالم رسوما مشددة جديدة اعتبارا من التاسع من نيسان/أبريل.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o