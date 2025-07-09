استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بعد ظهر اليوم في الوزارة ، رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وتم التداول في أخر المستجدات والبحث في مشاريع إنمائية تعود لمنطقة الشمال، لا سيما تأهيل وصيانة الطرق في محافظة عكار ، إضافة إلى اعادة تفعيل مطار رينيه معوض (القليعات ) لما له من أهمية اقتصادية وتنموية للمنطقة.

والتقى رسامني النائب ميشال الياس المر، وشكّلت الزيارة مناسبة لبحث عدد من الملفات الإنمائية التي تهم قضاء المتن.

وتناول مع رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض، التطورات الراهنة ومواضيع سياسية وانمائية.

وكان رسامني التقى على التوالي النائبين السابقين طارق المرعبي وإبراهيم عازار، وعرض معهما، قضايا خدماتية وتنموية تعنى بها الوزارة.