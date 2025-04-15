أدلى الرئيس التنفيذي لشركة ميتا والمؤسس المشارك، مارك زوكربيرغ، بشهادته يوم الاثنين في محاكمة أميركية بارزة لمكافحة الاحتكار، حيث وُجه لشركته عملاقة التواصل الاجتماعي بإساءة استخدام نفوذها السوقي للاستحواذ على إنستغرام وواتساب قبل أن يصبحا منافسين محتملين للشركة.

ويجادل محامو لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن فيسبوك، الذي أُعيدت تسميته إلى ميتا منذ ذلك الحين، استغل ما اعتبره تهديدات تنافسية.

وخلال المحاكمة عُرضت على زوكربيرغ رسالة بريد إلكتروني داخلية من فيسبوك تعود لعام 2011، تحذر من أن إنستغرام حقق نجاحاً كبيراً على الهواتف الذكية، ويمكنه بسهولة نسخ ما تقدمه شبكته الاجتماعية، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية Business".

وذكرت رسالة بريد إلكتروني أخرى تعود لعام 2012 بشأن الاستحواذ على إنستغرام أنه من الأفضل ببساطة إبقاء التطبيق قيد التشغيل دون أي تحسينات ريثما تُطور فيسبوك منتجاتها الخاصة، وبذلك تتجنب إزعاج المستخدمين بإغلاقه.

وفي رده على الرسائل، قلل زوكربيرغ من أهمية هذه المراسلات باعتبارها مجرد أحاديث أولية قبل وضع خطط إنستغرام.

بددت بداية المحاكمة في محكمة اتحادية بواشنطن آمال زوكربيرغ في أن عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ستؤدي إلى تراخي الحكومة في تطبيق قانون مكافحة الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وقد تُجبر قضية ميتا مالك فيسبوك على التخلي عن إنستغرام وواتساب، اللتين نمتا لتصبحا قوتين عالميتين منذ استحواذهما.

وقال محامي لجنة التجارة الفيدرالية، دانيال ماثيسون، في كلمته الافتتاحية في المحاكمة: "لقد قرروا أن المنافسة صعبة للغاية، وأن شراء منافسيهم سيكون أسهل من منافستهم".

وردّ محامي ميتا، مارك هانسن، في أول هجوم له بأن "عمليات الاستحواذ لتحسين وتنمية شركة مستحوذ عليها ليست غير قانونية في الولايات المتحدة، وهذا ما فعلته فيسبوك."

رُفعت القضية ضد ميتا في الأصل في ديسمبر 2020، خلال إدارة ترامب الأولى، وكانت جميع الأنظار منصبة على ما إذا كان سيطلب من لجنة التجارة الفيدرالية التنازل.

قام زوكربيرغ، ثالث أغنى شخص في العالم، بزيارات متكررة إلى البيت الأبيض في محاولة لإقناع الرئيس الأميركي باختيار التسوية بدلاً من خوض المحاكمة.

كجزء من جهوده في الضغط، ساهم زوكربيرغ في صندوق تنصيب ترامب، وأعاد النظر في سياسات إدارة المحتوى. كما اشترى قصراً بقيمة 23 مليون دولار في واشنطن، فيما اعتُبر محاولةً لقضاء المزيد من الوقت بالقرب من مركز السلطة السياسية.

ومن المقرر أن تشهد شيريل ساندبيرغ، مساعدة زوكربيرغ السابقة، وعدد كبير من المديرين التنفيذيين من شركات منافسة في محاكمة من المتوقع أن تستمر ثمانية أسابيع على الأقل.

وتتمحور القضية حول شراء فيسبوك لتطبيق إنستغرام عام 2012 بمليار دولار، وهو تطبيق صغير ولكنه واعد لمشاركة الصور، يضم الآن ملياري مستخدم نشط.

وأظهرت رسالة بريد إلكتروني من زوكربيرغ، استشهدت بها لجنة التجارة الفيدرالية، وصفه فيها لظهور إنستغرام بأنه "مخيف للغاية"، مضيفاً أن "هذا هو السبب الذي قد يدفعنا إلى التفكير في دفع مبالغ طائلة مقابل ذلك".

تُجادل لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بأن استحواذ ميتا على واتساب مقابل 19 مليار دولار في عام 2014 اتبع نفس النهج، حيث خشي زوكربيرغ أن يتحول تطبيق المراسلة إلى شبكة اجتماعية أو أن يشتريه منافس.

بينما يُجادل محامو دفاع ميتا بأن الاستثمارات الكبيرة حوّلت هذه الاستحواذات إلى النجاحات التي هي عليها اليوم.

كما يُشددون على أن تطبيقات ميتا مجانية للمستخدمين وتواجه منافسة شرسة.

وتُجادل لجنة التجارة الفيدرالية بأن قوة ميتا الاحتكارية تتجلى في تجربة مستخدم مُتراجعة للغاية - مع كثرة الإعلانات وتغييرات المنتج.

ستكون ساحة المعركة الرئيسية في قاعة المحكمة هي كيفية تعريف لجنة التجارة الفيدرالية لسوق ميتا.

وتُجادل الحكومة الأميركية بأن فيسبوك وإنستغرام لاعبان مهيمنان في التطبيقات التي تُتيح وسيلة للتواصل مع العائلة والأصدقاء، وهي فئة لا تشمل تيك توك ويوتيوب.

لكن ميتا تُعارض ذلك.

وقال متحدث باسم الشركة: "ستُظهر الأدلة في المحاكمة ما يعرفه كل شاب في السابعة عشرة من عمره في العالم: إنستغرام وفيسبوك وواتساب تُنافس تطبيقات صينية مثل تيك توك ويوتيوب وإكس وآي مسج وغيرها الكثير".

وقال المحامي بريندان بينيديكت على منصة سابستاك: "كلما كبرت حصة ميتا في السوق المعنية... زادت احتمالية رفضها لدعوى لجنة التجارة الفيدرالية".