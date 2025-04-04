أعلنت وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا" أن بكين ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34 بالمئة على جميع الواردات القادمة من الولايات المتحدة، وذلك بدءًا من العاشر من أبريل الجاري.

تأتي هذه الخطوة في إطار الرد الصيني المباشر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مماثلة بنسبة 34 بالمئة على السلع الصينية، ضمن أحدث جولات الحرب التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وبإعلان هذه الخطوة، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات من الصين إلى 54 بالمئة، حيث فرضت الولايات المتحدة سابقا رسوما بنسبة 20 بالمئة.

كما قررت وزاة المالية الصينية فرض قيودًا على تصدير بعض المواد المرتبطة بالمعادن النادرة، وهي مواد يتم استخدامها في المنتجات عالية التقنية مثل رقائق الكمبيوتر وبطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت وزارة التجارة في بيان "الهدف من تطبيق الحكومة الصينية لضوابط تصدير المواد ذات الصلة وفقا للقانون هو حماية الأمن القومي والمصالح الوطنية بشكل أفضل، والوفاء بالتزامات دولية".

وقالت الوزارة الصينية "تحث بكين واشنطن المتحدة على إلغاء إجراءاتها الجمركية أحادية الجانب فورًا، وحل الخلافات التجارية من خلال التشاور على قدم المساواة والاحترام والمنفعة المتبادلة".

وقالت السلطات الصينية إنها ستبدأ تحقيقاً في أنابيب الأشعة السينية الطبية المقطعية المستوردة من الولايات المتحدة والهند، وستوقف واردات منتجات الدواجن من شركتين أمريكيتين.