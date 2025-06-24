المركزية- وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب الرد الإيراني بالضعيف للغاية، وقال "لم يُصب أي أميركي بأذى ولم يحدث ضرر يذكر جراء هجوم إيران، وأود أن أشكر طهران على إبلاغنا مسبقا مما سمح بعدم سقوط ضحايا".

ودعا ترامب إيران إلى المضي قدما نحو السلام في المنطقة كما شجّع إسرائيل على الخطوة ذاتها، مضيفا "مبروك للعالم لقد حان الآن وقت السلام". ايضا، قال ترامب: أود أن أشكر سمو أمير قطر المحترم تميم بن حمد على كل ما قام به في سبيل السعي إلى السلام في المنطقة.

ولفت ترامب الى انه بخصوص الهجوم الذي وقع اليوم (مساء الإثنين) على القاعدة الأميركية في قطر، يسعدني أن أُعلن أنه، بالإضافة إلى عدم وقوع أي قتلى أو جرحى أميركيين، فمن المهم جداً الإشارة إلى أنه لم يُقتل أو يُصب أي قطري أيضاً. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

وكانت إيران قصفت قاعدة العديد في قطر، مساء الاثنين، في عملية أسمتها "بشائر الفتح" ردا على الهجوم الأميركي الذي استهدف المنشآت النووية الإيرانية، بينما أعلنت الدوحة أن الدفاعات الجوية اعترضت الصواريخ الإيرانية بنجاح. وقال الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنه "بعد العدوان الأميركي على منشآتنا النووية، وجهنا ضربة مدمرة لقاعدة العديد الأميركية في قطر".

واشنطن كانت اذا على علم بالرد الإيراني. وُضعت عبر قطر، في صورته، واستعدت له وأخلت قاعدة العديد، وتم التنسيق بين الدوحة وواشنطن قبل حصول القصف لحماية الأميركيين والقطريين واسقاط الصواريخ وإحباط الهجوم. هو اذا رد "مسرحي" لا اكثر، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، لجأت اليه ايران لحفظ ماء وجهها من جهة، والاسراع في انهاء الحرب من جهة ثانية. فساعات بعد الرد المزعوم، اعلن الرئيس الأميركي عن اتفاق وقف للنار بين إسرائيل وايران. واشنطن وتل ابيب، خرجتا من الحرب راضيتين فرحتين بانهاء برنامج إيران النووي، وهو الهدف الذي وضعتاه للحرب. اما ايران، فصحيح انها دمرت مبان في إسرائيل الا انها في المقابل فقدت مفاعلاتها النووية وكوادرها العسكريين وعلماءها النوويين وجزءا كبيرا من ترسانتها الصاروخية والبالستية ومن بناها التحتية ومطاراتها، وعاد برنامجها النووي الى النقطة صفر تقريبا. قبل ان تخسر نظامها، فضّلت السير بوقف النار والعودة الى التفاوض، وجل ما سيمكنها تحقيقه عبره: بعض النووي بلا يورانيوم، وتخفيف بعض القيود الاقتصادية عنها اذا تجاوبت وحلّت اذرعها العسكرية في المنطقة.. لكن في نظر البعض، ستبقى منتصرة دائما! تختم المصادر .