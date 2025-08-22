وافت المنية ملكة جمال الكون لعام 1962 نورما نولان عن عمر ناهز الـ 87 عاماً في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية.

ونورما نولان من مواليد عام 1938، وهي من أصول إيرلندية وإيطالية. تُوجت ملكة جمال الأرجنتين عام 1962.

ونعت مسابقة ملكة جمال الكون الراحلة في منشور مؤثّر على حساباتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مرفقا بفيديو رصد لحظات بارزة من فوزها وحياتها.

وجاء في النعي: "تتقدم منظمة ملكة جمال الكون بأحر التعازي وأصدقها لعائلة وأصدقاء وكل من تأثر بحياة ملكة جمال الكون لعام ١٩٦٢، نورما نولان. بصفتها أول امرأة أرجنتينية تحمل تاج ملكة جمال الكون. تركت أناقتها وجمالها وروحها الريادية بصمة لا تُمحى في تاريخنا وألهمت الأجيال التي تلتها. فلتبق ذكراها خالدة كرمز للرقي والقوة والإرث".