توفي الممثل الأميركي مايكل مادسن، أمس الخميس، عن عمر ناهز 67 عاماً إثر نوبة قلبية، وفق ما أكد فريقه.

ويُعد مادسن من أبرز وجوه السينما الأميركية، واشتهر بأدواره اللافتة في أفلام المخرج كوينتن تارانتينو، خصوصا في "Reservoir Dogs" و"Kill Bill"، حيث ترك بصمة لا تُنسى بشخصياته القوية والمعقدة.

وذكّر مديرا أعمال مادسن رون سميث وسوزان فيريس في بيان مشترك مع المسؤولة الإعلامية لديه ليز رودريغيز بأنّ الراحل "كان أحد أشهر ممثلي هوليوود، وسيفتقده الكثيرون".

وأكدوا أنّ الممثل وُجِد ميتاً صباح الخميس في منزله في ماليبو. وشارك مادسن خلال مسيرته الفنية التي امتدّت أكثر من 40 عاماً في أكثر من 300 إنتاج.

ومن أبرز أدواره تجسيده شخصيتَي مستر بلوند، المجرم المختل عقلياً الذي استمتع بتعذيب شرطي في فيلم "ريزيرفوار دوغز" (1992)، وباد، الأخ الأصغر للشرير في جزأي فيلم "كيل بيل" (2003 و2004).

وكان المخرج كوينتن تارانتينو شديد الإعجاب به، وقد أسند إليه دورا في فيلمه من نوع الوسترن "ذي هيتفول إيت" The Hateful Eight عام 2015، وآخر في شريطه "وانس آبان إيه تايم...إن هوليوود" Once Upon a Time... in Hollywood عام 2019.

وكان يُفترَض أن يؤدي مادسن دور فنسنت فيغا في الفيلم الشهير "بالب فيكش" Pulp Fiction عام 1994، لكنه آثرَ المشاركة في عمل آخر، تاركاً لجون ترافولتا تجسيد شخصية القاتل المأجور.

وكانت له أدوار أيضا في "دوني براسكو" Donnie Brasco عام 1997 و"ثيلما أند لويز" Thelma & Louise عام 1991، و"سين سيتي" Sin City في 2005 و"داي آناذر داي" Die Another Day في 2002.

وللراحل المولود في شيكاغو عام 1957 لأب كان يعمل عنصر إطفاء وأم مخرجة، شقيقة ممثلة هي فيرجينيا مادسن.

وأدى بصوته خلال مسيرته الفنية شخصيات في عدد من ألعاب الفيديو، من بينها "غراند ثفت أوتو 3" Grand Theft Auto III. كذلك أصدر عددا من الدواوين الشعرية.

وتزوج مايكل مادسن ثلاث مرات، ورُزق ستة أبناء انتحر أحدهم عام 2022.