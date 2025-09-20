أقامت السفارة السعودية في واشنطن أمسية موسيقية بعنوان “Sounds of Home” في مركز كينيدي للفنون، بهدف إبراز جسور التواصل الثقافي بين الشرق والغرب.

لم يكن الحفل مجرّد استعادة لألحان الماضي، بل كان وعدًا بمستقبل أكثر إشراقًا. فكان لبنان حاضراً بقوة من خلال الفنانة رانيا الحاج بدعوة من سفيرة لبنان في واشنطن ندى حمادة لتمثيل بلد الأرز في هذا الحدث الكبير.

تميّزت رانيا بصوتٍ آسر جمع بين التقنية العالية والإحساس العميق، ما أدهش الجمهور وترك صدى لا يُنسى. وقد أثبتت رانيا غصن الحاج بصوتها المتفرّد واحترافيتها أنها قادرة على حمل إرث الرحابنة إلى آفاق جديدة.

ومع براعة غسان الرحباني وحضوره الفني الراقي،

سلّط الضوء على إرث الراحل إلياس الرحباني، مؤكداً أن الفن اللبناني قادر على أن يتجدد باستمرار، ويقف بثبات في أرقى المنابر العالمية.

في كلمتها، شكرت رانيا الحاج السفارة السعودية على هذه المبادرة الثقافية، مؤكدة أن الفن قادر على مد الجسور بين الشعوب أكثر مما تفعله السياسة أحيانًا. وقالت:

“بالكلمة واللحن نستطيع أن نوصل رسالتنا السامية، ونقدّم صورة حضارية عن لبنان وسائر البلدان العربية.”

وأضافت أن كل بلد عربي يملك خصوصيته الفنية والثقافية التي يستطيع أن يشارك بها العالم، فيما يظل لبنان بلد الفن والإبداع المتجدد.

كما وجّهت الفنانة تحية إلى السفيرة اللبنانية ندى حمادة بمناسبة تسلّمها مهامها الجديدة، متمنية لها النجاح في خدمة لبنان الذي يتعطش للسلام. وأعربت عن امتنانها لاختيارها مع غسان الرحباني ليكونا وجهًا ثقافيًا للبنان، حاملين رسالة موسيقية إنسانية راقية عبر إرث الراحل الياس الرحباني.

وقوف رانيا الحاج وغسان الرحباني على مسرح “جون كينيدي سنتر” الذي شهد حفلات كبار الفنانين في العالم، شكّل اعترافًا عالميًا بموسيقى الياس الرحباني كجزء من الحوار الفني الراقي العابر للحدود. وقد رافقتهم في هذه الأمسية المميزة أوركسترا البوب الأميركية التي قامت بالتمارين تحت إشراف غسان الرحباني، ما أضفى بعدًا عالميًا على الأداء.

بهذا الحضور المشرّف، قدّم لبنان صورته الحقيقية: بلد الفن، الثقافة، والهوية المتجددة. ومن واشنطن، انطلقت من جديد موسيقى وكلمات الياس الرحباني لتكمل رحلتها في العالم، حاملة رسالة لبنان الجمالي والحضاري إلى شعوب الأرض.