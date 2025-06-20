خاص

المركزية - علمت "المركزية" ان وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي اقترح في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بعد ظهر اليوم، ان "تتخذ الحكومة موقفًا من الكلام الذي اطلقه اخيرا الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ، بخاصة ان موقفه هذا ستكون له ارتدادات بالغة السلبية على لبنان، لاسيما بعد الرسائل التحذيرية التي يتبلغها ، والتي وصلت عبر القنوات الدبلوماسية، من مغبة الاقدام على أي مغامرة جديدة قد يقوم بها "حزب الله"، لأن انعكاساتها ستكون كارثيًة على لبنان .

وبحسب الوزير رجي ، فإن خطورة الوضع تستوجب موقفا حكومياً موحداً لدرء الخطر .

واشارت المعلومات الى ان نقاشاً حادّ جدًا حصل بين الوزراء الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض. إلا أن رئيس الحكومة نواف سلام قال بأنه أصدر بيانًا باسمه، وليس ضروريا أن تصدر الحكومة بيانًا آخر. فردّ الوزير رجي قائلا "حتى لو أصدرت دولتك بيانًا، هذا لا يمنع أن تصدر الحكومة مجتمعة بيانًا آخر تؤكد فيه رفض كلام قاسم واي محاولة لزج لبنان في اتون الصراع الاقليمي. وللتذكير، تابع الوزير رجي، فإننا مصرون على مضمون البيان الوزاري وتشديده على حصرية السلاح وبقاء قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية وحدها".

وبعد نقاش مستفيض، لم يلقَ اقتراح رجي تجاوبًا، فلم تصدر الحكومة أي بيان في هذا الخصوص.