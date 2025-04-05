أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، أن دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لزعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن واعتباره أنها تتعرض لحملة اضطهاد، هما بمثابة "تدخل" في شؤون بلاده.



تصريحات بايرو جاءت في معرض ردّه على سؤال في خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "لوباريزيان" عن دعم ترامب والكرملين ورئيس وزراء المجر فيكتور أوربان لمارين لوبن التي حكم القضاء الفرنسي بعدم أهليتها للترشح للانتخابات الرئاسية.



وشدّد بايرو على وجوب "عدم الخلط بين هذه المواقف الثلاثة"، وندّد بخطاب سياسي دولي يتخطى "كل الحدود".



ودان القضاء الفرنسي لوبن الإثنين بتهمة اختلاس أموال عامة ومنعها من الترشح للانتخابات لفترة خمسة أعوام، ما يحول دون خوضها الانتخابات الرئاسية المقررة بعد سنتين.



واعتبر ترامب في منشور على منصته "تروث سوشال" الخميس، أن لوبن تتعرض لحملة اضطهاد من قبل "يساريين أوروبيين يستخدمون القانون سلاحا لإسكات حرية التعبير وحظر منافستهم السياسية".