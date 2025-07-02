Jul 2, 2025 7:53 PMClock
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رئيس هيئة الأركان الإيرانيّة: إذا هاجمتنا إسرائيل مجددًا فالردّ سيكون أشدّ وأوسع

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