Jul 31, 2025 6:02 AMClock
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رئيس مجلس النواب الأمريكي لــ سي إن إن: آمل أن تنتهي الأزمة في غزة قريبا وأن نضع حدا لهذه المعاناة والبؤس

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