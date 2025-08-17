Aug 17, 2025 6:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

رئيس الوزراء المصري: استمرار جهود الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة للعودة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o