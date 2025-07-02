استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي أعضاء المجلس البلدي الجديد لبلدة بيت الدين.

وهنّأ الجميّل الوفد بفوزه في الانتخابات، مشددًا على أهمية الدور الذي تؤديه البلديات في خدمة المواطنين وتعزيز الإنماء المحلي، ومؤكدًا دعم الحزب الكامل لكل جهد مسؤول يُبذل في هذا الاتجاه.