المركزية - لبى رئيس الرابطة المارونية مارون الحلو وعدد من اعضاء الرابطة دعوة عضو المجلس التنفيذي يوسف العمار وعقيلته ميراي الخوري الى لقاء جامع في دارته في بلدة الحجة - قضاء الزهراني، ضم نائب رئيس الرابطة المدير العام لـ"أوتيل ديو" نسيب نصر، الامين العام بول كنعان، ومن المجلس التنفيذي للرابطة ايلي اصاف ورامي الشدياق وايلي مخايل، الامين العام السابق للرابطة القاضي رفول البستاني وعدد من اعضاء الرابطة، في حضور راعي ابرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار، راعي ابرشية صور المارونية المطران شربل عبدالله، مطران البرازيل ادغار ماضي ومدير المركز الكاثوليكي للاعلام المونسنيور عبده ابو كسم.

وشارك في اللقاء رئيس المجلس الماروني العام ميشال متى، النقيبان الرئيس السابق للرابطة انطوان قليموس ونهاد جبر، رئيس المجلس الوطني للعلم اللبناني فيليب حنين، المدير السابق لمنظمة الدفاع عن المسيحيين في واشنطن توفيق بعقليني، سفير لبنان السابق في الارجنتين ولدى حاضرة الفاتيكان انطونيو العنداري، السفير فارس عيد، الاعلامي كريستيان اوسي، امين السر العام لمجموعة اندفكو روجيه طانيوس، المدير العام لشركة مكتبة اسطفان ودار الشرق للنشر ايلي اسطفان وعدد من الشخصيات الديبلوماسية والقانونية والاقتصادية والاغترابية والاعلامية والجامعية المهتمة بالشأن الوطني.

وتم بالمناسبة لقاء عرض في خلاله لسبل "تعميم دور الحضور الماروني في الشأن الوطني العام والدور الكبير الذي ينتظر الرابطة في حلتها الجديدة لجهة تعزيز الحضور الفاعل والمؤثر في مناطق الاطراف انطلاقا من الجنوب في ضؤ التحديات والمخاطر الكبيرة التى واجهتها المنطقة ولا تزال، باعتبار ان الصمود في القرى الحدودية وفي جميع المناطق واجب على جميع جميع القوى السياسية المشاركة في الشأن العام، وتعزيز اواصر العلاقة والعيش الواحد بين المسيحيين واخوانهم في الوطن وفي الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية".

العمار: ورحب العمار بالحضور، مشددا على انه اصر ان يكون هذا اللقاء في بلدته الصامدة في ارض الجنوب "كرمزية مبشرة لعمل الرابطة الذي ينتظر منها دعم شعبنا في قراه وتأمين غد افضل لهم على كل المستوايات بواسطة ادخار جميع الجهود لتأمين هذه الغاية المصيرية خصوصا على الصعيد الصحي والتعليمي والانمائي".

الحلو: بدوره اعتبر رئيس الرابطة أن "الرابطة مقبلة على عمل كثير وكبير والتحديات اكثر من ان تحصى، والمطلوب تظافر جميع الجهود وتنقية القلوب والمضي بتصميم وعدم التراجع لتحقيق الاهداف المرجوة"، وقال: "ان الجنوب يمثل تحديا بالنسبة الينا، قبلنا بخوضه بسبب واقعه الاستراتيجي والوطني، وعلينا الكثير لنقوم به حفاظا على ناسنا وارضنا وصونا للقيم الوطنية الواحدة".

وخلال تفقد الكنائس الاثرية وبعد المعالم القديمة ومستوصف البلدة برفقة كاهن الرعية الخوري الدكتور ميشال قنبر الذي شرح للضيوف المعاني الروحية والوطنية التى تمثلها هذه الاماكن، شكر يوسف العمار نائب رئيس الرابطة نسيب نصر لـ"دعمه اللامحدود لمستوصف البلدة خلال الازمات الاخيرة على صعيد الادوية والمعدات الطبية والمواد الغذائية"، الذي وعد كعادته بـ"استمرار دعمه للبلدة ولجميع القرى النائية بواسطة العيادة المتنقلة المجانية التابعة لمستشفى اوتيل ديو وغيرها من وسائل الدعم المتاحة".

واستبقى العمار وزوجته ضيوفهما الى مائدة الغذاء في دارته، نوقشت في خلالها بعض الافكار.