Apr 18, 2025 7:37 AMClock
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رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة الواشنطن بوست: الجيش حقق تقدما كبيرا ويوسع ويعزز وجوده في الجنوب ولبنان يعمل على ضمان حق الدولة في احتكار حمل السلاح شمال وجنوب الليطاني

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