رئيس الحكومة نواف سلام تعليقًا على كلام الوزير طارق متري: لم نلتزم بالورقة الأميركية بل بأهداف الورقة ولا زلنا ملتزمين بالأهداف بعد التعديلات اللبنانية التي أدخلناها على الورقة

