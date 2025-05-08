يستكمل رئيس الجمهورية العماد جوزف عون زيارات الشكر إلى الدول العربية التي وقفت الى جانب لبنان في الظروف الصعبة، ويصل الى الكويت يوم الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين، يرافقه فيها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والفريق الخاص برئيس الجمهورية.

وقال أحد أعضاء الفريق الرئاسي لـ «الأنباء» ان «هدف الزيارة إعادة وصل ما انقطع مع دول الخليج، وان كانت الكويت أصرت على الاحتضان الدائم للبنان ودعمه منذ ما قبل الحرب الأهلية وخلالها وبعدها، وفي كل الأزمات التي مر بها».

وتناول نقاطا أساسية سيبحثها الرئيس اللبناني مع صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، منها تفعيل العلاقات الثنائية وإعادة العمل باللجان المشتركة بين البلدين، إضافة الى طلب المساعدة للجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية، وإدراج المزيد من المشاريع التي لطالما أمنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في كل المناطق اللبنانية، من مستشفيات وقاعات رياضية ومبان حكومية ومؤسسات تدير مرافق عامة وغيرها، كذلك ستتم عميلة تقييم للوضع السياسي في المنطقة، وخصوصا تداعيات الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، الى المساهمة الكويتية في إعادة الاعمار لما تركته الحرب الاسرائيلية الأخيرة على لبنان من دمار.

وسيشرح الرئيس عون ما قامت به الحكومة من إصلاحات على صعيد الوضع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية، وما أنجزته من تعيينات في فترة زمنية قصيرة من عمر العهد الجديد.

وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان فريقا من التلفزيون الكويتي سيسجل حديثا مع الرئيس جوزف عون يوم الجمعة، ويبث يوم السبت عشية زيارة الرئيس اللبناني الى الكويت. كذلك سيعطي رئيس الجمهورية حديثا حصريا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) من مقر إقامته في الكويت.



وتستمر الزيارة يومين، ولا تتضمن لقاءات مع أبناء الجالية اللبنانية، كون هذه اللقاءات متروكة الى زيارات أخرى لرئيس الجمهورية، بعد زيارات الشكر الى الدول العربية والخارجية التي وقفت الى جانب لبنان.

المصدر: الانباء الكويتية