المركزية- من قصر بعبدا وسيده المُلِم بالشؤون العسكرية، جاء الجواب في مسألة سلاح حزب الله وموقفه ومصيره وموعد تسليمه.على ذمة نائب كتلة الاعتدال سجيع عطية قال الرئيس جوزاف عون ان "الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد". وايجابية رئيس الجمهورية قابلها بيان من الحزب نفسه دعا الى عدم الاخذ باي معلومات تصدر في بعض الاعلام منسوبة الى مصادره او الى مسؤولين فيه، لأنها عارية عن الصحة". ليس بيان الحزب جديدا في ما خص عدم وجود مصادر فيه الا انه يتخذ اهميته من كونه صدر عقب ما نقلته "رويترز" عن لسان مسؤول كبير في "الحزب" مفاده "أن الجماعة مستعدة لمناقشة مستقبل سلاحها مع الرئيس عون إذا انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان وتوقفت عن ضرباتها"، وما ناقضه في اليوم التالي عضو المجلس السياسي غالب أبو زينب، عن أن الحوار المزمع عقده ليس لتسليم السلاح أو عدم تسليمه، الحوار حول المسار. وأن "لا نزع للسلاح ولا تسليم له ولا تدوير".

ليونة الحزب: اذاً، بقي ملف سلاح حزب الله على وقع معطيات عن قرب اطلاق مسار رسمي يفضي الى تسليمه للدولة، في الواجهة اليوم. في السياق، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في معرض الحديث عن السلاح ان "الحزب ابدى الكثير من الليونة والمرونة في مسألة التعاون وفق خطة زمنية معينة، وهو متفائل بأن الإيجابية لدى الحزب يجب مقابلتها بإيجابية ايضاً وبتفهم للواقع الجديد الذي يعيشه البلد".. وقال ان الانتخابات البلدية ستجري في مواعيدها، مشيداً بالتعاون المطلق مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "والتناغم والتفاعل الكبير في موضوع التعيينات والقوانين والمراسيم التي ستصدر في اطار من الشراكة التي لم نشهد لها مثيلا في السابق". وكشف ان "الحكومة أنجزت في خلال ستة أسابيع الكثير من الملفات"، معبّراً عن تفاؤل كبير بحل عدد من المسائل السياسية والاقتصادية. كلام الرئيس عون نقله عنه النائب سجيع عطية الذي زار قصر بعبدا قبل الظهر والتقى رئيس الجمهورية مع وفد "كتلة الاعتدال الوطني".

لا مصادر: من جهتها، أشارت العلاقات الإعلامية في حزب الله في بيان، الى ان "بعض وسائل الإعلام تناول في الآونة الأخيرة وبشكل لافت جدًا، أخبارًا ومعلومات منسوبة إلى مصادر في حزب الله أو إلى مسؤولين فيه، إنّ تلك الادعاءات هي عارية عن الصحة جملة وتفصيلًا. تؤكد العلاقات الإعلامية مجددًا، ما بات معلومًا، أنه لا يوجد مصادر في حزب الله، وأنّ مواقف حزب الله تصدر حصرًا عبر البيانات الرسمية الصادرة عن العلاقات الإعلامية في حزب الله أو عبر تصريحات مسؤوليه في المواقع الرسمية والحزبية. تدعو العلاقات الإعلامية وسائل الإعلام إلى توخي أقصى درجات الدقة والموضوعية، والامتناع عن نشر أو تبنّي ما لم يصدر عن الجهات المعنية بشكل رسمي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل الإيضاحات والاستفسارات لتعزيز المهنية والمصداقية وتجنّبًا للوقوع في مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام".

فضل الله: بدوره، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله من مجلس النواب ان "الحكومة هي المسؤولة عن القيام بأي جهد رسمي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية وعليها التزام ما جاء في بيانها الوزاري"، واعتبر ان هناك "بندًا أساسيًا يجب أن يكون على جدول أعمال الحكومة وهو وقف استباحة لبنان وهذه هي الأولوية الوطنية"، ورأى أن "المواطنين يعانون الاعتداءات الإسرائيلية ويطالبون الدولة بالقيام بدورها الفعلي". وأشار الى ان "النقاش الجدي يجب أن يركز على الحقائق المرتبطة بالاعتداءات الاسرائيلية وكيفية مواجهتها ضمن استراتيجية وطنية وحوار بين الحرصاء على هذه الوطنية"، لافتا الى ان "الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب ضد مدنيين عزّل على مرأى لجنة مراقبة وقف النار والأمم المتحدة والدولة اللبنانية". ونفى"الادعاءات حول تهريب السلاح عبر مرفأ بيروت داعياً القضاء المختص إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي هذه الاكاذيب". ورأى ان "هناك من يعمل على ضرب الأسس التي يقوم عليها لبنان كبلد للتنوع والشراكة ولا يتوانى عن استهداف وحدة مؤسسات الدولة".

رجي - بخاري: في غضون ذلك، استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة. ونقل السفير البخاري دعم المملكة الكامل لمسيرة الاصلاح في لبنان، التي يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والحكومة. من جهته، أكد الوزير رجّي التزام الحكومة اللبنانية بكامل أعضائها بتنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية المطلوبة، وحصر السلاح بيد الدولة، لوضع لبنان على سكة التعافي والنهوض. وعبّر رجّي عن امتنانه لدعم المملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان، للبنان وشعبه. وأكد رجّي أن عودة العلاقات بين البلدين الى سابق عهدها وضَع لبنان مجدداً في مكانه الطبيعي بين أشقائه العرب.

المملكة للشرعية: ايضا، استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى سفير المملكة العربية السعودية الذي هنأه بعيد الفطر وتباحث معه في الشؤون اللبنانية، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى بان" السفير البخاري اكد خلال اللقاء ان المملكة العربية السعودية حريصة ان يكون لبنان آمنا ومستقرا وموحدا تحت سقف الدولة ومؤسساتها الشرعية انطلاقا من اتفاق الطائف"، وشدد على ان "قوة لبنان في وحدته الوطنية وتعاونه مع أشقائه العرب وأصدقائه". من جهته اعتبر المفتي دريان ان "لبنان يعيش مرحلة جديدة في التعاطي البناء الداخلي والخارجي بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وينبغي ان تعزز في التعاون والتضامن وتبادل الثقة لكي ينهض لبنان من أزماته المتراكمة" وقال: "المملكة العربية السعودية هي في طليعة الدول التي تساند لبنان وشعبه في شتى المجالات، والمملكة هي صمام أمان للدول العربية كافة من دون استثناء ومنها لبنان".

استهداف اسرائيلي: ميدانيا، وبعد قصف ثلاثة منازل بالأمس في بلدة ياطر، قضاء صور، استهدفت مسيرة اسرائيلية على ثلاث دفعات حفارة في بلدة عيتا الشعب، سبقتها معلومات بأن الجيش الاسرائيلي طلب عبر لجنة الاشراف التزام الجيش واليونيفيل مراكزهم في البلدة وهو ما فُهم كتمهيدٍ لاعتداء ممكنٍ من قبله كما حصل يوم أمس في ياطر قبل قصفها وابلغ الأهالي لتوخي الحذر. قوات "االيونيفل" أبلغت بدورها المعنيين في عيتا الشعب بتهديد إسرائيلي بضرب هدف في البلدة من دون تحديده، وقد تم إبلاغ المتواجدين فيها لأخذ الحيطة والحذر. تزامناً، وردت رسائل نصية واتّصالات تبيّن أنّ مصدرها أفريقيا، إلى سكان منطقة السموقة في بلدة جبشيت لجهة بلدة عبا، في قضاء النبطية، تُنذر السكان بإخلاء منازلهم. وجاء في التهديد: "إلى المتواجدي في حي السموقة، حزب الله يستعمل بيوتكم لتخزين الذخيرة والصواريخ، لسلامتكم يُرجى الإخلاء فوراً... آخر إنذار". وعلى الرغم من الشكوك حول صحة التهديد، إلّا أنّ هذه الرسائل تسبّبت بحالات هلع بين السكان. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل": التقارير عن قيام قواتنا بإبلاغ الجيش اللبناني والطلب إلى الأهالي في عيتا الشعب وقرى أخرى في جنوب لبنان بإخلاء منازلهم غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة.

البلديات: على صعيد آخر، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المستجدات السياسية والميدانية وإستحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية وشؤوناً تشريعية خلال لقائه رئيس لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية النائب جهاد الصمد الذي قال بعد اللقاء: الموضوع المحلي هو موضوع الساعة، أي الإنتخابات البلدية والإختيارية وموضوع إنتخابات بلدية بيروت تحديداً، وكما عودنا دولة الرئيس وحرصه الدائم على أن يكون المجلس البلدي في بيروت مجلس مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وهو هاجس عنده وعند كل الوطنيين الغيارى، لأن العاصمة هي واجهة لبنان ويجب ان تحظى دائماً بتمثيل يرضي الجميع ويحقق المطلوب من هذا الشيء. وأضاف: أكدنا وشددنا على إجراء الانتخابات البلدية، لأن البعض بدأ يشكك بتأجيلها وهذا شيء غير مطروح وغير واقعي وسبق أن قال دولة الرئيس انه في الجنوب سوف نجري الانتخابات لو على التراب وهذه رسالة للقاصي وللداني بأن اللبناني متمسك بأرضه وخاصة أبناء الجنوب المقاوميين الشرفاء الذين لم يفرطوا يوماً بأرضهم.