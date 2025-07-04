تتجه الأنظار إلى السلسلة النهائية من بطولة لبنان لكرة السلة، التي تنطلق اليوم الجمعة (9:45 مساءً) في ديربي مُنتظر بين الغريمين التقليديين الرياضي بيروت بطل لبنان والحكمة بيروت.



رغم تفوّق النادي الرياضي في كل المباريات التي لعبها أمام الحكمة هذا الموسم، إلا أنّ المواجهة النهائية ستكون قوية بين الفريقين، خصوصاً بعدما أجرى النادي الأخضر تغييرات قبل انطلاق السلسلة نصف النهائية، وذلك بدءاً من الجهاز الفني بقيادة المدرب القبرصي - اليوناني لينوس غافريال، وصولاً إلى اللاعبين الأجانب الثلاثة.

لم يجد الرياضي أي صعوبة في بلوغ النهائي؛ فبعد فوزه بـ21 مباراة مقابل خسارة واحدة فقط، حقق رجال المدرب أحمد فران 3 انتصارات متتالية على نادي هومنتمن بيروت في سلسلة "الفاينل 4".

في المقابل، حقق الحكمة 17 انتصاراً و5 هزائم قبل بلوغ "الفاينل 4" الذي حسمه بصعوبة وفي اللحظات الأخيرة أمام بيروت (3-2).

الوضع في النهائي سيكون مختلفاً، لأنّ الرياضي يلعب بغياب نجمه وائل عرقجي، كما أنّ القائد أمير سعود لن يكون جاهزاً بنسبة مئة في المئة، في حين أنّ الحكمة وجد التوليفة المناسبة مع المدرب لينوس واللاعبَين الغيني - الفرنسي سيكو دومبويا والأميركي ستيفان مودي.

مع الغيابات، يبقى الرياضي أفضل من غريمه على الورق؛ إذ إنه يمتلك أفضلية الأرض، وخيارات المدرب أحمد فران كثيرة في دكة البدلاء، مع علي منصور المتألق مكان عرقجي، ولاعبين مميّزين في مختلف المراكز مثل كريم زينون وهايك غيوكجيان ويوسف غنطوس والمخضرم إسماعيل أحمد... ولا ننسى قوّة لاعبيه الأجانب على رأسهم لاعب الارتكاز ثون مايكر الذي سيُعذّب الحكمة كثيراً دفاعياً وهجومياً.

ما هو مؤكد، أنّ جمهور كرة السلة سيكون على موعد مع سلسلة مُمتعة من العيار الثقيل، علماً أنّ هذا النهائي يتكرّر للمرّة الثانية توالياً.

برنامج نهائي بطولة لبنان لكرة السلة



المباراة الأولى – الجمعة 4 تموز - الرياضي والحكمة – 21:45

المباراة الثانية – الأحد 6 تموز - الحكمة والرياضي – 21:45

المباراة الثالثة – الثلاثاء 8 تموز - الرياضي والحكمة – 21:45

المباراة الرابعة – الأربعاء 9 تموز - الحكمة والرياضي – 20:45

المباراة الخامسة – الجمعة 11 تموز – الرياضي والحكمة – 20:45

المباراة السادسة – الأحد 13 تموز – الحكمة والرياضي – 20:45

المباراة السابعة – الثلاثاء 15 تموز – الرياضي والحكمة – 20:45

"النهار"