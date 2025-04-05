رالف يزبك وهبة

المركزية- الأنظار اليوم الى ديربي بيروت في المنارة حيث تبدأ المرحلة ال11 من بطولة لبنان لكرة السلة بالقمة المنتظرة بين ناديي الرياضي والحكمة في المنارة عند الساعة ال9h45 ليلا.

ويسعى نادي الرياضي الى تتويج نفسه بطلاً لمرحلة الذهاب من بطولة لبنان حيث سيحاول الفوز على الحكمة الخارج من خسارة قاسية امام فريق بيروت في غزير الاربعاء الماضي.

وبحسب بعض المصادر، فقد وقّع نادي الرياضي مع اللاعب الكرواتي مارين والأميركي ماركوس جورج هنت والجنوب السوداني ثون مايكر. وأعلن المدرب احمد فران ان المهمة لن تكون سهلة امام الحكمة، لكن الفريق سيقاتل حتى النهاية ولا يملك شيئاً يخسره وهو يعد الجمهور بالفوز وبالتتويج بطل مرحلة الذهاب.

اما من جهة الحكمة، فقد اعلن النادي بالامس عن غياب لاعبه محمد شاباز الذي أصيب ومدة الغياب ستتراوح بين خمسة الى ستة ايام، وهي بالتاكيد ضربة قاسية للنادي. كما سيغيب اللاعب جيرار حديديان الذي أصيب بلقاء بيروت. وبحسب المعلومات، فإن ما من شيء رسمي حتى الآن بخصوص التوقيع مع الاميركي كادي لاني.

مدرب النادي الأخضر اليوناني إلياس زوروس أكد ان الفريق يمر بوقت صعب وانه يتحمل كمدرب كامل المسؤولية مضيفاً إنه يعد الجمهور بتغييرات قريبة من دون الافصاح عنها في الوقت الحالي.