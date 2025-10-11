أعلنت مجلة People الأميركية وفاة النجمة العالمية ديان كيتون عن عمر ناهز 79 عامًا في ولاية كاليفورنيا، وفقًا لما أكده متحدث باسم عائلتها، الذي طلب احترام خصوصية العائلة في هذا الوقت الحزين.

لم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية حول سبب وفاة ديان كيتون، وسط حالة من الحزن سيطرت على الجمهور لوداع نجمة هوليوود.

ديان كيتون تُعد واحدة من أهم نجمات السينما الأمريكية، وصاحبة مسيرة فنية امتدت لأكثر من خمسة عقود، شاركت خلالها في عدد من أشهر أفلام هوليوود مثل The Godfather وAnnie Hall وFather of the Bride وThe First Wives Club، لتحفر اسمها في ذاكرة السينما العالمية.

وُلدت ديان كيتون عام 1946 في لوس أنجلوس باسم ديان هول، وهي الابنة الكبرى لعائلة مكونة من أربعة أطفال. والدها كان مهندسًا مدنيًا، ووالدتها ربة منزل تمتلك ميولًا فنية، ألهمت ديان للسير في طريق الفن والتمثيل.

بدأت مشوارها الفني من المسرح المدرسي، ثم درست الدراما بعد تخرجها من المدرسة الثانوية، لكنها تركت الجامعة لتنتقل إلى نيويورك في ستينيات القرن الماضي بحثًا عن فرصة في التمثيل.

وهناك بدأت مشاركتها الأولى في عرض برودواي الشهير Hair عام 1968، قبل أن تحصل على ترشيح لجائزة توني عن مسرحية Play It Again, Sam عام 1969.

عام 1972، حصلت كيتون على فرصتها الذهبية عندما اختارها المخرج فرانسيس فورد كوبولا لتجسيد شخصية كي آدامز، حبيبة مايكل كورليوني (آل باتشينو) في فيلم The Godfather، المأخوذ عن رواية ماريو بوزو.

حقق الفيلم نجاحًا عالميًا مذهلًا، وحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، لتعود كيتون وتشارك في الجزأين الثاني (1974) والثالث (1990)، مثبتة مكانتها كإحدى نجمات هوليوود الكبار.

عام 1977، قدّمت كيتون دورًا خالدًا في فيلم Annie Hall للمخرج وودي آلن، الذي منحها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.

تميزت في الفيلم بأسلوبها المميز في الأزياء الرجالية الأنيقة التي أصبحت جزءًا من هويتها الفنية، لتتحول إلى رمز للأناقة والاستقلال النسائي في السينما الأمريكية.

شاركت ديان كيتون في سلسلة من الأعمال البارزة التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا، من بينها:

Father of the Bride (1991) وFather of the Bride Part II (1995)

The First Wives Club (1996) إلى جانب غولدي هون وبيت ميدلر

Something’s Gotta Give (2003) الذي نالت عنه ترشيحًا جديدًا للأوسكار

Book Club وسلسلتها، بالإضافة إلى The Family Stone وPoms

كما شاركت في مسلسل The Young Pope على شبكة HBO عام 2016، وظهرت عام 2021 في فيديو كليب أغنية Ghost للنجم جاستن بيبر، ما أظهر استمرار حضورها الفني حتى السنوات الأخيرة من حياتها.

على الرغم من نجاحها الساحق، لم تتزوج ديان كيتون قط، وقالت في مقابلة مع People عام 2019: "أنا الوحيدة من جيلي التي ظلت عزباء طوال حياتها، وأنا فخورة بذلك. لم أرغب أن أكون زوجة، بل امرأة حرة ومستقلة."

ورغم ارتباطها عاطفيًا سابقًا بعدد من النجوم مثل آل باتشينو ووودي آلن ووارن بيتي، فإنها اختارت الأمومة بأسلوبها الخاص، حيث تبنّت ابنتها ديكستر عام 1996 وابنها ديوك عام 2001، معتبرة أن الأمومة كانت قرارًا نابعًا من رغبة داخلية عميقة وليست مجرد غريزة.

رحيل ديان كيتون يُشكّل خسارة كبيرة لعالم الفن والسينما، فقد تركت وراءها إرثًا ثريًا من الأعمال التي جمعت بين العمق الإنساني والكوميديا الراقية.

وفي حديث سابق عام 2019، قالت كيتون:"التمثيل أنقذني من أن أكون غريبة عن العالم، وبدونه كنت سأكون تائهة."

