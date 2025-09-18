فاز فريق بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 3-1، مساء الأربعاء، على ضيفه تشيلسي الإنجليزي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل أهداف بايرن، تريفوه تشالوباه مدافع تشيلسي في مرماه بالخطأ في الدقيقة 20، وسرعان ما قلص تشيلسي الفارق في الدقيقة 28، بعد انطلاقة من بالمر من وسط الملعب مرر خلالها الكرة إلى جوستو الذي أعادها له مجددا داخل المنطقة، فسدد كرة مباشرة استقرت في الشباك.

بعد ذلك، تقدم هاري كين للفريق الألماني من ركلة جزاء في الدقيقة 37، قبل أن يعود المهاجم الإنجليزي نفسه ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعدما مرر جوستو كرة بالخطأ إلى الخلف، افتكها كين وسدد كرة أرضية من داخل المنطقة سكنت الشباك.