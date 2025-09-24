المركزية- دعمُ الجيش اللبناني حاضرٌ في صلب مباحثات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في نيويورك. في الساعات الماضية، طلب رئيس الجمهورية، من وزير الخارجية الأميركية، ماركو روبيو، أثناء لقاء جمعهما قبيل بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعم الجيش اللبناني بالعتاد والتجهيزات "كي يتمكن من أداء مهامه التي تشمل جميع المناطق اللبنانية".

والتقى الرئيس عون في نيويورك ايضا، عضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الاميركي السيناتور جاين شاهين، وشكرها على الدور الذي لعبته مع عدد من اعضاء المجلس، لتخصيص مبلغ 193 مليون دولار اميركي لدعم الجيش اللبناني، و40 مليون دولار اميركي لقوى الامن الداخلي، وذلك تجاوباً مع الرغبة التي كان ابداها رئيس الجمهورية خلال استقباله السيناتور شاهين قبل اسابيع في قصر بعبدا. ولفت الرئيس عون الى ان دور الجيش لا يقتصر فقط على الانتشار في جنوب الليطاني، بل يشمل ايضاً حفظ الامن في الداخل، وعلى طول الحدود الشمالية- الشرقية ، ومنع التهريب، ومكافحة المخدرات، وحماية المؤسسات الرسمية والدستورية، وغيرها من المهام التي يتولاها الجيش ضمن امكانات متواضعة في العتاد والتجهيز.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فان لبنان الرسمي شعر بقلق على مصير مؤتمر دعم الجيش اللبناني، بعد مواقف الموفد الأميركي توم برّاك الاخيرة في شأن مسار حصر السلاح، حيث انتقد الدولة اللبنانية التي تتكلم كثيرا ولا تفعل.

غير ان هذه الهواجس يبدو بددتها سلسلة اتصالات قام بها أهل الحكم في الساعات الماضية شملت نيويورك وواشنطن وباريس والرياض.

ووفق المصادر، ثمة اجماع على دعم الجيش كي يُصار الى تسريع عملية جمع السلاح. اما تركُه بلا مساعدة فيقدّم خدمة مجانية لحزب الله والفصائل المسلحة غير الشرعية في لبنان اذ سيجعل عمليةَ حصر السلاح أبطأ.

بحسب المعلومات، فان الاستعدادات مستمرة لمؤتمر دعمٍ للجيش يُفترض ان تستضيفه السعودية قبل نهاية السنة. ووفق المصادر، اذا أظهرت السلطات السياسية في لبنان حزما اكبر في بسط سيادتها وشرعيتها وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، فانها ستكون تساهم في تكبير حجم الدعم الدولي للجيش اللبناني في المؤتمر العتيد، وهو ما تم ابلاغه الى لبنان الرسمي. كما ان هذا الحزم، يساعد في إبعاد شبح تجدد الحرب الاسرائيلية، عن لبنان.

فهل ستأخذ الدولة اللبنانية بهذه النصيحة؟