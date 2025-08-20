المركزية - عقد المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو خلوة في فندق لو غبريال في الأشرفية بحضور جميع أعضاء المجلس التنفيذي.

وقد افتتحت الخلوة بصلاة ومباركة من راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس عبد الساتر الذي شدد على ضرورة التعاضد من أجل ترسيخ الحضور المسيحي ودعم المجتمع الماروني على الصعد كافة، وتحفيز الشبان والشابات على لعب دورهم والحفاظ على وجودهم في لبنان.

واستعرضت الخلوة برنامج عمل الرابطة في المرحلة المقبلة على مختلف التوجّهات، داخلياً وفي بلدان الانتشار، بالإضافة الى واقع الإدارات العامة والحضور المسيحي فيها، كما قانون الانتخاب بما يسمح بتصويت المغتربين ل١٢٨ نائباً.

كذلك تم استعراض واقع البلدات والقرى الحدودية، والخطوات المطلوبة بما يسهم في تمكين أهالي هذه المناطق من البقاء في أرضهم.

وستكون هذه العناوين مدار متابعة وفق آليات تنفيذية تستكملها الرابطة من خلال مجلسها التنفيذي ولجانها.