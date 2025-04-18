Apr 18, 2025 12:37 PMClock
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خلوة جمعت رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى مع السفير البابوي ورئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية عقب انتهاء رتبة سجدة الصليب

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