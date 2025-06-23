المركزية – يُصِر رئيس مجلس النواب نبيه بري على تكرار موقفه المؤكد ان حزب الله لن يتدخل في الصراع الاقليمي الدائر بين تل ابيب وطهران. اصرار كثرت التحليلات حول خلفياته وما اذا كان "الاخ الاكبر" استحصل على وعد قاطع من "الشيخ نعيم" ان مهما حصل وبلغ مستوى التقاتل والمواجهات، سيبقى الحزب على حياد يُقدم مصلحة لبنان على مُمَوله ومؤمن مأكله ومشربه و...ايران، ام انه أخذ على عاتقه طمأنة اللبنانيين والعهد والخارج ان دعم الحزب مبدئي لا اكثر، في انتظار مآل الحرب ومصير الاقليم.

إصرار لا يبدو يقنع الولايات المتحدة الاميركية التي سارعت سفيرتها في بيروت ليزا جونسون، بُعيد توجيه الضربة – الصاعقة لمفاعل ايران النووية الثلاثة الى توجيه تحذير شديد اللهجة لحزب الله عبر السلطات السياسية والدبلوماسية في لبنان من مغبّة الاقدام على اي تحرك باتجاه اي قاعدة اميركية او ما يخص بلادها في لبنان لأنه سيتلقى ،إن فعل، ردا مؤذيا جدا. فهل تملك واشنطن معطيات من خارج القنوات الرسمية ام ان رسالتها مجرد تأكيد المؤكد وتذكير بالمُحرّمات؟

تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان في خلفيات الرسالة الاميركية قلق من تحرك جماعات من الحزب من خارج فلك ضمانات الرئيس بري للتدخل في الصراع ، في ضوء معلومات حول اتجاهات ثلاثة تسود داخل البيئة الشيعية بعد اغتيال الامين العام السابق للحزب السيد حسن نصرالله ، الاول يوالي الجمهورية الاسلامية، راعيته الاقليمية، التي سلّفته الكثير وأمّنت للطائفة قوة ونفوذا فاضا عن حدهما، ويميل الثاني الى مرجعية النجف العراقية المعتدلة فيما يلتقي الثالث عند مركزية لبننة الشيعة. وتشير الى ان رئيس المجلس يبدو يمون على الفئتين الثانية والثالثة فيما تبقى الثالثة خارج فلك الضمانات والخشية الاميركية من تحرك الفئة اياها تحديدا ضد مصالح واشنطن في بيروت.

يسعى بري للمّ الحالة الشيعية، تضيف المصادر، وجمعها تحت عباءته لإعادتها الى الدولة اللبنانية ، بعدما انهكها الحزب بحروبه العبثية، ليصبح هو المنقذ و"الوكيل الشرعي" لشيعة لبنان الذين لمسوا لمس اليد ان سلاح الحزب لم يحمِهم من همجية اسرائيل وقد قتلتهم وهجرتهم ودمرت منازلهم وحرقت ارزاقهم، فيما لم تساندهم ايران في الحرب الاخيرة عليهم الخريف الماضي.

هذه اذا الضمانة، تؤكد المصادر، وهو ما أسَرّ به بري الى السفير الأميركي لدى تركيا المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى سوريا، توماس برّاك،، وما حمل الاخير على ابداء ارتياحه لما سمعه من رئيس البرلمان خلال اجتماعهما ،وقد وصلت اصداؤه الى المملكة العربية السعودية ايضاً.

انا الضامن عدم انخراط الحزب في الحرب، قالها بري للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وكل "من يعنيهم الامر"، لكنّ الحذر يبقى واجباً وعين واشنطن تسهر وتراقب، تختم المصادر.