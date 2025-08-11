Aug 11, 2025 8:38 AMClock
خفر السواحل الصيني: اتخذنا الإجراءات اللازمة لطرد سفن فلبينية من جزر سكاربورو في وقت مبكر من صباح اليوم

