طلال عيد

المركزية- تنقل مجموعة Phileleftheros Media الإعلامية القبرصية، عن مصادر مسؤولة في وزارة النقل القبرصية، أن مجموعة من المستثمرين الأجانب عرضوا على السلطات القبرصية مخططاً لإطلاق خط بحري لنقل الركاب بواسطة سفن العبارات "Vessel Ferry" بين مرفأي لارنكا في قبرص، وجونية في لبنان.

وتكشف هذه المصادر أن اجتماعات عدة عقدها المستثمرون مع مسؤولين في وزارة النقل ووزارة شؤون النقل البحري في قبرص، تم التأكيد خلالها على أن هذا الخط البحري المقترح إطلاقه، سيكون محصوراً بنقل الركاب فقط، وأن هؤلاء المستثمرين على استعداد للمساهمة المالية في إجراء التحسينات اللازمة في البنية التحتية في مرفأ لارنكا.

وتوضح أن الرحلة البحرية ببن لارنكا وجونية ستستغرق حوالي 4 ساعات، وأن إطلاق هذا الخط البحري لنقل الركاب ، سيساهم في تفعيل الحركة السياحية بين قبرص ولبنان، مشيرة إلى إمكانية أن يبدأ تقديم خدماته خلال فصل الصيف المقبل، في حال سارت الإجراءات القانونية المطلوبة لانطلاقه بسلاسة.